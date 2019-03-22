氣溫再下降！週六北台灣白天探16度 各地降雨機率提高

2019-03-22 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕今天（22日）溫度驟降，北台灣明顯轉涼，明天（23日）隨著東北季風增強，氣溫還會再下降，清晨北台灣更只剩下15、16度，其他地方則在17到19度；此外，各地降雨機率提高，提醒民眾注意氣象預報。

中央氣象局預報，今晚到明天隨著華南雲系東移，水氣將明顯增多，各地降雨機率提高，轉為有局部短暫陣雨的天氣，西半部雨勢較為明顯、全面的時段會在今天深夜到明天上半天，而東北部則是整天降雨機率都偏高，至於花東到了下半天降雨也將明顯起來。

溫度方面，明天隨著東北季風持續增強，氣溫也會再下降，清晨低溫北台灣約15、16度，其他地方則在17到19度，白天高溫除高屏降幅較小仍有26、27度外，其他地方都會有明顯的下降，北台灣高溫約16到18度，而中部及台南、花蓮、台東則在20到23度，普遍都有涼、甚至冷的感覺，尤其中南部及花東相較今天將明顯轉涼。

紫外線方面，明天除了台北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣為低量級外，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明日北部、宜蘭、花東區及澎湖、馬祖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南及金門地區為「普通」等級，其中雲嘉南沿海地區因風速增強，易有地表揚塵影響空氣品質，局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

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