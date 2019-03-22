北台灣高溫下降近10度！ 北部、東半部有雨

2019-03-22 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）由於鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫雨，下午之後在中部地區及南部山區也會有零星短暫雨。溫度方面，北部天氣明顯轉涼，高溫和昨天相比有近10度左右的降幅。

氣象局表示，今天鋒面通過，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，下午之後在中部地區及南部山區也會有零星短暫雨，鋒面通過後東北季風增強，北部天氣明顯轉涼，高溫和昨天相比有近10度左右的降幅。北部白天高溫約21、22度，東半部25至28度，中南部28至31度。

入夜至明天（23日）清晨各地有涼意，北台灣低溫約15、16度，其他地區低溫17至19度。

氣象局預估，週六（23日）至週日（24日）清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。

週日白天東北季風稍減弱，北台灣氣溫略微回升，但下週一（25日）、下週二（26日）東北季風再度影響，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

空氣品質方面，22日花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，中部及雲嘉南地區局部短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，易累積污染物，主要為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 25 20 ~ 28 24 ~ 30 19 ~ 26

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/