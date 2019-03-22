鋒面過境越晚越冷 北台灣今夜凍剩14度

2019-03-22 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕今起冷空氣過境，由北而南漸轉濕冷，氣象專家吳德榮表示，北台灣今晚低溫將降至14、15度，與昨天32度高溫相比，體感差異很大。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，昨天全台籠罩於鋒面前的暖氣團中，天氣晴朗穩定，很多地區均創下今年新高溫，高雄月眉更飆出35.9度高溫。他說，今天清晨北台灣低溫仍在19至22度左右，顯示冷空氣尚未抵達。

吳德榮表示，今白天起鋒面逐漸通過，降雨範圍由北往中擴展，中部以北氣溫驟降，越晚越冷，北台灣沿海空曠地區今夜最低溫下探14、15度，台北市都會區則在16度左右。他說，明起中部以北天氣濕冷，北台灣最低溫下探13、14度，提醒民眾注意。

吳德榮指出，週日（24日）上午起至下週三（27日）東北季風減弱，氣溫逐日緩升，週日、一迎風面及華南移出水氣仍多，北部、東半部及山區仍有局部短暫降雨機率，北台灣依舊濕涼，中部也將受影響。

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