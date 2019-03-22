捷運景安站停車有解 附近國有地、64橋下空間擬闢機車停車場

2019-03-22 12:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區捷運景安站2018年總旅運量達1770萬人次，平均每天4萬8千人次使用，今年底環狀線通車後，預期更將衝高使用量，但周邊停車空間嚴重不足，人行道及騎廊違停亂象叢生，立委江永昌爭取景平路442號旁國有土地活化，將設置156格免費機車停車場，交通局綜合規劃科也表示，已規劃捷運站前方、64號快速路橋下空間為機車、自行車及YouBike租借站。

捷運景安站為中和區重要轉運站，但是景安站位於景平路與景安路交會口，交通量大，加上景安站前人行道空間不足，使得公車站牌擠在一起，更增加捷運站前的交通複雜與混亂程度。

江永昌說，捷運景安站周邊轉乘停車需求大，附近車位又不足，每遇尖峰時刻更是一位難求，環狀線通車後，問題恐雪上加霜，經他向中央爭取景平路442號旁的閒置國有土地，距離景安捷運站約1百公尺，步行僅3分鐘路程，占地約3千平方公尺，可規畫156格的免費機車停車場。

交通局綜合規劃科長林昭賢說，捷運環狀線預計年底前通車，景安站為南勢角線與環狀線交會站，考量未來旅客及運量增加需求，交通局也已規劃利用捷運站前方、64號快速路橋下空間為機車、自行車及YouBike租借站。

林昭賢說，目前景安站前也在進行人行道拓寬工程，未來即可放寬站前公車站牌的間距，提供轉乘民眾更舒適的候車空間。

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