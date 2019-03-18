交通部今宴請機車業 林佳龍邀請加入「機車好朋友群組」

2019-03-18 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長林佳龍今宴請國內各大機車製銷公司，進行近距離會談並邀請各公司代表加入「交通部機車好朋友」Line群組，方便未來協商溝通、解決問題。

據《蘋果日報》報導，交通部長林佳龍上任後首度邀請國內機車業者進行會談，包括三陽（SYM）董事長吳清源、光陽（KYMCO）執行長柯俊斌及睿能創意（GOGORO）執行長陸學森等高層皆親自出席。

機車業者提出「三大建言」，包括「電動自行車建立更嚴謹管理辦法」、「機車貨物稅調降或取消」、「針對符合六期環保法規的燃油機車進行全國性補助」等。

針對總統蔡英文宣示2035年開始禁賣燃油機車款的政策，與會業者也表露出這項政策的困難，希望政府可以再多作評估和考量。林佳龍部長也於會中承諾將審慎評估，不會貿然實行。

最後，林佳龍也邀請各機車品牌派遣代表加入「交通部機車好朋友」Line群組，並指示交通部官員第一時間協助業者解決問題，也讓未來機車產業間的溝通、協商更為便利迅速。

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