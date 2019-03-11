台灣摩托車讓國際藝術家震驚 揪年青人騎車進畫廊

2019-03-11 22:31

［記者劉婉君／台南報導］台灣摩托車普及率高，讓英國藝術家麥克‧斯塔布斯（Mike Stubbs）感到震驚，今天晚上更揪15位台南在地的年輕人，一起騎摩托車進畫廊，現地參與創作，作品將在3月14日起登場的「2019台南新藝獎」中展出。

麥克‧斯塔布斯說，台南的摩托車普及率相當高，他對這樣的城市樣貌及年輕族群對摩托車的依賴程度等，均相當震驚，此次受邀來台參加台南新藝獎，他即以《移動的住所》做為現地創作的主題，試圖呈現機車文化與年輕世代之不確定性。

他帶領參與的在地年輕人騎機車進入絕對空間畫廊，進行一場前所未見的摩托車演出派對，參與者模擬趕上班的情境，手持空罐子對話，現場則透過無人機與攝錄記錄，後續創作將成為今年新藝獎的展出作品之一。

「2019台南新藝獎」以《[不]可見的維度》為主題，將自3月14日起，展出1個月，共有10個畫廊參與，集結10組來台灣、英國、挪威的新生代與中生代當代藝術家。日前，另一位國際藝術家薩塔巴．畢斯瓦斯（Sutapa Biswas），邀請4位台南媽媽在么八二空間現地創作一系列複合媒材的繪畫。

另外，今年還有2項「藝術敲敲門」推廣系列活動。「藝術新浪潮報到」藝術沙龍，邀請連兩屆擔任新藝獎策展人的陳明惠與藝術家對談，透過對談介紹作品風格、形式與作品發展，共有2場次，均為免費參與，採網路事先報名，每場60名。

「新藝城市漫遊：觀察藝術與日常的維度」導覽活動，則透過5條新藝城市漫遊路線，帶民眾造訪10間藝廊，聆聽藝術家現場分享自己的創作，每條路線也將結合周邊的文化景點，走進台南特色街道，深度認識台南的文化魅力，採收費參加，均需事先報名，每場活動開放20位，相關訊息可查詢台南新藝獎官方網站。

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