03/22 各報重點新聞一覽

2019-03-22 06:50

自由時報

2020拚連任 蔡英文登記初選

蔡英文總統昨天率團啟程出訪南太平洋三友邦前，完成民進黨總統初選提名登記。她提出擔任台灣總統需要連結國際、推動改革、挑起責任的三項條件，「這三件事的答案，就是蔡英文」。

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買節能家電退稅2000

行政院院會昨通過「貨物稅條例修正草案」，自條文生效起兩年內，民眾購買節能標章家電，每件退稅兩千元為上限，另外修法擴大「大型柴油車貨物稅減徵優惠」，祭出「三重加碼」，減稅額度比現行最多增加八倍，適用對象也由一、二期柴油大貨車，擴大為一至三期、所有類型的大型柴油車，並將優惠回溯自二○一七年八月十八日起適用；盼加速老舊車輛汰舊換新，改善空氣品質。

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OTT未對中開放 愛奇藝台灣站將下架

中國影音串流平台（ＯＴＴ）「騰訊視頻」傳出比照愛奇藝模式五月來台落地，不過經濟部早在二○一六年駁回愛奇藝來台申請案，愛奇藝卻透過台灣代理商「歐銻銻」代為經銷、宣傳等。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨天在記者會表示，ＯＴＴ並非開放陸資來台的項目，我方相關業者應不得代為從事相關業務活動，主管機關經濟部正進行查處，若有違反兩岸條例情事，「愛奇藝台灣站」將被下架。

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蘋果日報

蔡拋總統3條件 登記初選提「國際觀 改革 團結」

選在出訪友邦前夕，總統蔡英文昨赴民進黨中央黨部完成黨內總統初選登記，刻意凸顯現任元首高度。雖面對行政院前院長賴清德挑戰，但蔡仍信心十足說：「2020蔡英文要勝選」，還開出「有國際觀」、「推動改革」、「團結黨內」台灣總統3條件，願為民進黨、為台灣，承擔下階段的任務。

「富少」誆擁12超跑 騙20億 誘千人投資 上媒體瞎掰買「億元神獸」卻沒付錢

「一切都是假的！」台中執夢國際公司執行長陳風廷年僅22歲自稱富二代，號稱擁有12輛超跑，其中一輛是近億元的「義大利神獸」Mazzanti Evantra，卻被爆都是騙人的，還涉嫌以投資古董、超跑等手法吸金，30黑衣人上周四到陳男經營超跑維修廠討債、撒冥紙，估計陳男吸金20億元，約有1400人受害。超跑代理商痛批陳男未付訂金。台中市警局表示，已有被害人報警控告陳男詐欺，將通知陳男到案說明。

聯合報

韓國瑜示警：民進黨癒合力像妖怪 國民黨整合是「大是大非」

民進黨總統初選啟動，部分人士認為，民進黨的派系之爭，可能造成民進黨內傷，高雄市長韓國瑜昨表示，國民黨的人要非常警惕，民進黨不會分裂，在初選過程之後，他們很快就癒合了，「民進黨癒合力就像妖怪一樣，等著看吧！」

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

上月接連發生行人在斑馬線遭撞喪命事件，聯合報日前報導斑馬線三大「害人」設計後，交通部長林佳龍火速指示召開會議，鼓勵地方政府挑選試辦路段，交通部今天上午將邀集營建署及六都交通局，檢討斑馬線退縮、庇護島設置，並將提出十至廿處試辦路段，避免再發生憾事。

中國時報

韓國瑜批蔡 失總統高度

高雄市長韓國瑜遷辦公室引發綠營群起圍攻，蔡英文總統21日出訪前，還猛酸一番，要他關心市政，「最重要的是把辦公室還給海洋局」；韓國瑜則回嗆，希望蔡總統多傾聽高雄真正的需要，「別只用小牙籤去鑽，失去總統高度跟格局」，而當總統的條件只有8個字：「台灣安全、人民有錢」，其他都是空談。

英雄返鄉 鈴木一朗宣布引退

美國職棒大聯盟的官網21日貼出「Ichiro to announce retirement today」的消息。水手隊的日籍外野手鈴木一朗在2019美國職棒大聯盟MLB海外開幕戰賽後召開記者會宣布引退。

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