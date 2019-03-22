OTT未對中開放 愛奇藝台灣站將下架

2019-03-22

〔記者鍾麗華、粘湘婉／綜合報導〕中國影音串流平台（ＯＴＴ）「騰訊視頻」傳出比照愛奇藝模式五月來台落地，不過經濟部早在二○一六年駁回愛奇藝來台申請案，愛奇藝卻透過台灣代理商「歐銻銻」代為經銷、宣傳等。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨天在記者會表示，ＯＴＴ並非開放陸資來台的項目，我方相關業者應不得代為從事相關業務活動，主管機關經濟部正進行查處，若有違反兩岸條例情事，「愛奇藝台灣站」將被下架。

陸委會：業者不得代為從事活動

據了解，愛奇藝二○一六年三月宣布台灣站開台，透過歐銻銻推出戲劇、綜藝、電影等內容，提供免費和付費會員收看。歐銻銻在二○一五年底成立，初期負責愛奇藝在台宣傳推廣，二○一六年進一步負責會員收入，二○一八年再接下廣告銷售業務。

邱垂正強調，我政府並未開放中國大陸ＯＴＴ申請來台投資落地，中國騰訊如申請來台投資，經濟部將依規定審處。而騰訊視頻比照愛奇藝模式在台經營，也需釐清其適法性的問題。

邱垂正指出，依照「兩岸人民關係條例」四十條之一規定，中國大陸營利事業非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動，違者可處行為人一年以下有期徒刑或併科十五萬元以下罰金。

邱垂正解釋，政府先前不許可愛奇藝來台投資及落地，我方相關業者也不得代為從事相關業務活動，主管機關會依法查處，查明有無違法在台落地相關情形。

邱垂正說，為嚴懲違法中資來台，政府提出修正「兩岸條例」九十三條之一，罰鍰從六十萬元提高到二千五百萬元，立法院下週三排審，針對掩飾或隱匿身分的陸資投資人，或假名冒名協助陸資掩飾或隱匿者，也有立委提案增訂九十三條之四，增加刑事處罰規定，陸委會持正面立場。

歐銻銻娛樂：台資公司 合法設立

歐銻銻娛樂表示，「歐銻銻娛樂是台資公司，合法設立並誠實繳稅，我們相信政府會依法行政，保障合法權益，我們也會全力配合。愛奇藝所架設的網站是否會遭下架及相關的影響，歐銻銻娛樂無法代為回答」。

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