買節能家電退稅2000

2019-03-22

〔記者李欣芳、吳佳蓉／綜合報導〕行政院院會昨通過「貨物稅條例修正草案」，自條文生效起兩年內，民眾購買節能標章家電，每件退稅兩千元為上限，另外修法擴大「大型柴油車貨物稅減徵優惠」，祭出「三重加碼」，減稅額度比現行最多增加八倍，適用對象也由一、二期柴油大貨車，擴大為一至三期、所有類型的大型柴油車，並將優惠回溯自二○一七年八月十八日起適用；盼加速老舊車輛汰舊換新，改善空氣品質。

9類家電 先買後退

財政部向行政院提報「貨物稅條例」第十一條之一、第十二條之六修正草案，昨由主持行政院院會的行政院長蘇貞昌拍板定案。

在節能家電部分，政院版的修法未來經立法院審議通過後，自條文生效後的兩年內，民眾購買具節能標章的電冰箱、彩色電視機、冷暖氣機、除濕機、電烤箱等九類家電，可享每台最高減徵兩千元優惠，購買時採「先買後退」。財政部估計，約可刺激四百萬台節能家電商機，釋出減稅利益共一二五．八億元。

為配合反空污，政府也鼓勵老舊大型柴油車汰舊換新，且擴大適用範圍，民眾若將二○○六年九月三十日以前出廠的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車報廢，購買上述車輛新車且完成登記者，每輛減徵貨物稅從五萬元調高為四十萬元，此法追溯自二○一七年八月十八日起實施，至二○二二年十二月卅一日為止。

大柴油車 三重加碼

財政部指出，減徵額度大幅加碼至「最高上限四十萬元」，減稅金額最多可能比現行高出八倍。先前已申請汰舊換新退稅的車主，也可來申請補退稅。環保署預估，減徵優惠約可吸引一．五萬輛大型柴油車汰舊換新，影響稅收約廿五．六億元。

汰舊換新 減稅40萬

財政部次長吳自心表示，財政部選擇減徵而不是用免稅，一是基於立法體例，無論小客車等都是減徵設計；其次，貨物稅是出廠稅跟進口價課稅，減徵新車貨物稅有政府補貼性質，但若出廠就免徵，最後受益人可能是車行，政府希望購買車主能實際享受優惠。

蘇貞昌表示，這次修法主要為達節能減碳及改善空氣品質的目的，以減輕民眾負擔方式，鼓勵購買節能電器及汰舊換新柴油大貨車。

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