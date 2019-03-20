桃園去年公車運量突破6千萬人次、獲5240萬元補助

2019-03-20 15:40

［記者謝武雄／桃園報導］市府交通局從前年4月5日起，全面實施市區公車買一送一政策，如今公車路線有260條，去年總運量突破6千萬人次創下歷史新高，平均每位市民一年搭乘27趟公車，也獲得交通部公路總局公共運輸績效獎勵計畫補助5240萬元；副市長游建華今天主持市政會議，除獎勵交通局的努力外，也提到未來將透過智慧化站牌、更安全、良好服務措施，讓市民喜歡搭公車。

交通局長劉慶豐表示，2016年總運量為5258萬4405人次，前年一口氣成長至5929萬6701人次，由於成效卓著，還獲得公路總局頒布「金運獎」殊榮，另頒獎金8570萬元，去年成長雖然減緩，但總運量突破6千萬人次，達到6065萬7832人次，仍較前年成長137萬餘人次，獲得5240萬元補助。

交通局長劉慶豐表示，全市共有260條公車路線，其中市區公車路線共有172條，市府每年編列3億元補助持市民卡者買一送一及上限60元的優惠，另編列3億元進行88條免費市民公車，目前持市民卡乘車佔整體運量比例44.53%，配合機場捷運通車，交通局從去年元旦開始，實施捷運與市區公車間之轉乘優惠、捷運票價優惠及機捷A21站至A23站市區接駁公車區間優惠。

游建華表示，交通局去年度推動多達23項全國首創交通計畫，包括YouBike納入傷害保險服務，公車買一送一政策，改善候車及停車環境等新創工程設施，同時也透過道安會報，改善桃園整體交通環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/