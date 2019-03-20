質疑鄭文燦「藻礁保育」喊假的 環團抗議

2019-03-20 14:04

［記者謝武雄／桃園報導］搶救大潭藻礁行動聯盟今天上午在召集人潘忠政帶領下到市府抗議，除質疑市長鄭文燦選前高喊「藻礁保育，永不妥協」，選後卻以配合中央政策遲遲不願將大潭藻礁提報「暫定自然地景」，也呼籲公共政策要攤在陽光下討論；環保局海管處長林立昌也代表市府接下陳情書，無奈地表示，全案由中央主導，但市府的立場也是保護藻礁。

林立昌表示，林務局已委託學術單位進行調查報告，待報告出爐送海洋委會召開專家學者會議，才能確定對藻礁保護等級、方式，未來若三接如期進行，市府也會嚴格監督施工單位不得破壞藻礁生態；另外市府也委託中央大學進行藻礁生態調查，目前已經進入第三季。

潘忠政說，民進黨團於2014年8月14日召開保護藻礁記者會，當時鄭文燦也到場大喊「藻礁保育，永不妥協」口號，如今卻把責任推給中央，但在高原電廠案，鄭文燦強硬的表示「只要當市長一天，一定讓計畫消失」，這也是中央政策，為什麼鄭文燦不配合，這根本是兩套標準。

最後潘忠政呼籲桃園市政府依據權責，主動提報大潭藻礁為「暫定自然地景」，針對大潭藻礁保育、觀塘三接案也能攤在陽光下和環團討論。

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