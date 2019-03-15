內政部通過觀塘中油三接開發案 環團：打行政訴訟

2019-03-15 16:57

〔記者劉力仁／台北報導〕引發環保團體強烈抗議的「觀塘案中油三接開發計畫」案，中油承諾永久不開發藻礁生態區，內政部區委會昨開會審查通過，中油取得開發許可，拿到土地開發權利，待相關資料彙整確認後，就會核發開發許可；搶救大潭藻行動聯盟召集人潘忠政表示，將打行政訴訟。

潘忠政說，去年10月8日黑手介入環評過關之後，各單位火速配合，希望14日內政部區域計畫委員會大會畫下休止符，昨天這場會議結束後，開發單位中油將很快會獲得施工許可，大潭藻礁末日不遠了。

潘忠政說，其實只要桃園市長鄭文燦比照台南龍崎案，將觀新藻礁指定為自然地景，就可以暫停開發行為，可惜鄭文燦不做，自救會除了每週三到市府抗議之外，也會針對環保署環評、內政部區委會的決議，打行政訴訟。

昨天內政部針對「桃園市觀塘工業區（含工業專用港）審議案」召開區域計畫委員會議，委員認為，工業區實際開發面積已縮小為24.5公頃，約為原核定工業區範圍的10%，且涉及藻礁生態的G1、G2、G3區，中油公司承諾維持現況、永久不開發，經區委會專業審議及充分討論，認定符合區域計畫法第15條之2規定的許可條件，通過開發案。

內政部表示，按中研院團隊於海審會第3次專案小組會議所提簡報，中油說明柴山多杯孔珊瑚係位於預定墩位附近，並非位於墩位上，且中油於3月8日利用大退潮至棧橋區潮間帶進行調查，亦未發現柴山多杯孔珊瑚。

未來將依環評承諾於棧橋施工前再進行一次調查，落墩處未來調查若發現柴山多杯孔珊瑚，中油承諾將配合調整橋墩。另中油將成立「生態保育執行委員會」長期保育，若未來海洋委員會劃設公告為保護區，中油承諾將配合剔除保護區範圍。

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