桃園YouBike使用人次破2千萬 上班族通勤年騎2489次奪冠

2019-03-19 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市自2016年2月推動公共自行車（YouBike）政策，今年3月5日上午7點28分突破2000萬使用人次，市府交通局和微笑單車公司19日在中壢銀河廣場辦理慶祝活動，今年2月1日甫新註冊的張芷郡，成了第2000萬人次幸運兒；市長鄭文燦同時頒獎給去年使用率前3名，把YouBike做為通勤使用的邱彥菖，年騎2489次、日平均6.8次奪冠，原敬修、原敬庭兄弟各以年騎2396次、2330次包辦使用率2、3名。

張芷郡從註冊至3月5日共騎乘24次，幸運成為第2000萬人次，獲得1台iPad mini和獎狀，她說，自己騎乘的路線固定而且每次大概就騎1公里，以通勤為主；成為去年使用率冠軍王的邱彥菖，贏得2000元儲值金，原敬修、原敬庭兄弟檔各獲1500和1000元儲值金。

從事物流業的邱彥菖表示，過去一年均以YouBike為上班交通工具，並掌握半小時內免費的優惠，還車後15分鐘內不能再用同一張卡換車的規定，所以他一早會先騎一段路約25分鐘，吃完早餐後再騎車，中間會靠走路打發間隔時間再到下一站租車，光是上下班可以騎上6、7次，休假日也會跨區騎，每次都享有30分鐘的免費；過去一年繳過100多元的租借費，還是還車時遇到租賃站維修及兩個租賃站距離太遠被扣款。

第2、3名的原姓兄弟檔平均日騎6.6、6.4次，哥哥把騎車當運動、休閒和身心舒壓的代步工具，藉此玩遍桃園各地的景點，有幾次參加YouBike抽獎活動都幸運中獎，弟弟騎車多半用在通勤，兄弟倆充分利用半小時免費優惠，假日出門活動、輕旅遊也儘量騎YouBike，一年下來累計可觀的「車資」。

交通局長劉慶豐表示，為歡慶YouBike使用人次突破2000萬大關，市府今起至4月21日舉辦為期1個月的騎車抽好禮活動，民眾只要租借10次YouBike就可獲得1次抽獎機會，2名首獎幸運兒可獲得PS4 Pro 2TB主機，另外還有YouBike多功能後背包、威秀影城電影票及儲值金200元等200多個獎項，以感謝市民對綠色運具的支持。

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