疫病》屏東鄉親當心登革熱！ 今年首例境外移入出現

2019-03-19 18:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣已經在2017年、2018年連續2年本土登革熱病例掛零，不過，近日出現今年首例登革熱境外移入確診個案，患者長期居住印尼，本月8日返回屏東，11日起發燒，18日確診為境外移入登革熱，屏東縣衛生局不敢大意，籲請縣民提高警覺，清除孳生源。

衛生局說，該案為居住里港鄉69歲男性，長期居住在印尼萬隆，3月8日下午返台入境並無不適症狀，3月11日起有發燒、噁心嘔吐及腹瀉等症狀，曾於屏東市某耳鼻喉診所就醫2次，3月16日因症狀未改善，至台南市立醫院就醫，通報疑似登革熱，經檢驗確診為登革熱境外移入個案。目前於醫院住院治療中，症狀已改善。

衛生局接獲通報後，立即啟動防疫措施，3月16日針對個案家執行社區環境強制孳生源清除、掃蚊及罐噴。為避免境外移入病例導致本土疫情發生，呼籲鄉親應落實清除孳生源，做好容器管理，每週「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊孳生風險。

目前東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻，今年截至3月17日國內共計83例登革熱境外移入病例，為10年同期最高，衛生局提醒民眾，若要去東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，返國入境時及返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

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