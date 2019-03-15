疫病》遊東南亞小心登革熱！ 台中境外移入創10年新高

2019-03-15 20:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市去年爆發本土型登革熱疫情，而今年登革熱境外移入病例已達12人，創10年新高，大多是去東南亞國家旅遊感染，由於今年暖冬加上入春後氣溫高，增加本土疫情流行風險，台中市衛生局已提前展開防疫，也提醒東南亞疫情也升高，國人出外旅遊應做好防蚊措施。

去年全中市本土及境外移入登革熱病例有152人，衛生局今天公布今年最新病例人數為12人全是境外移入，比去年同期1人多出許多，包括菲律賓4例、越南3例、馬來西亞2例及印尼、泰國、及柬埔寨各1例，其中9人是國人出國旅遊感染，2名外籍移工分回國印尼及越南染病，以及1名是馬來西亞僑生。

衛生局提醒，上月有一團菲律賓進香的旅行團，有3人在2月13、14日陸續出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，經通報檢驗確診為登革熱，呼籲民眾至登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門的房舍等。

衛生局指出，登革熱流行季為6月至11月，今年氣候溫暖，預測可能至少提早1個月，目前監測疫情和病媒蚊指數無異常，但將提早啟動防疫措施，特別規畫整合至少200家醫療院加入公費快篩試劑，另外也加強境外阻絕、社區防疫和防疫教育。

衛生局提醒民眾，徹底清除病媒蚊孳生源是防治登革熱的不二法門，雨後易造成積水容器，增加孳生環境導致蚊蟲密度上升，雨後應立即掌握「巡、倒、清、刷」四4步，落實戶內外孳生源的清除工作。

衛生局也呼籲，若遇有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘早就醫並告知旅遊、接觸及群聚史等，醫療院所也要提高警覺通報、快篩，協助防疫。

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