今起3天空品不佳 西半部民眾小心

2019-03-19 16:06

〔記者劉力仁／台北報導〕西半部風速持續偏弱，污染物擴散不易，環保署預告今起一連三天空品不佳，西半部民眾請注意。

環保署監資處表示，昨（18）日晚間西半部風速持續偏弱，大氣擴散條件偏差，汚染物持續累積，今（19）日台灣風場偏東風且邊界層偏低，出現逆溫現象，加上西半部地區及離島有霧影響能見度，大氣擴散條件偏差，汚染物持續累積，導致西半部空氣品質不佳，竹苗及中部空品區為橘色提醒等級，金門受中國東南沿海污染影響為橘色提醒等級，雲嘉南及高屏空品區為紅色警示等級。

環保署預報20至21日西半部多為橘色提醒等級，近山區擴散較差，可能達紅色警示等級，預估到了22日，鋒面通過及東北季風增強空氣品質可望好轉。

環保署依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法協調雲林縣、嘉義市、台中市、嘉義縣、台南市及高雄市及屏東縣等縣市成立地方應變指揮中心應變，並協調經濟部及台電公司進行中火、興達、協和、林口電廠降載減排，也請並多搭乘大衆交通工具，減少污染排放。

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