高雄地下車站空氣差 台鐵：空品監測器6月全數裝好

2019-03-16 23:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車5個月，受限於南迴鐵路電氣化明年底才能完工，柴油車穿梭造成廢氣污染，行政院長蘇貞昌明天將南下視察，了解車站空氣品質改善情形；台鐵高雄運務段長陳文川說，已降低柴油車2成5班次，並推動設置空品監測器，目前已完成鳳山、高雄車站，預計今年6月底前全面完成。

高雄鐵路地下化共有10個地下車站，卻因柴油車穿梭其間，包括自強、莒光、貨物列車等，造成空氣品質不佳，民眾於地下月台候車時，聞到濃濃柴油味，搭車大多戴口罩。張姓民眾認為，柴油火車應加裝濾煙器降低污染，並加大天井或通風口，但受限主體建築不容易；吳姓大一女學生認為地下車站空品待改善，建議民眾搭火車記得戴口罩，先於1樓大廳候車，待火車快到再下月台，可以降低身體不適。

台鐵高雄運務段長陳文川說，已於10個地下車站月台陸續裝設空氣品質監測器，目前鳳山、高雄站已完成，後續8個車站將於6月底前完成裝設，可以監測一氧化碳、二氧化碳、甲荃、PM10、PM10及氮氧化物，讓民眾能第一時間了解空氣品質狀況。

陳文川指出，台鐵非常重視民意，已減少柴油車班次比例，自本月6日起已減少2成5班次，隨著南迴鐵路電氣化潮州至枋寮段於明年農曆過年前完成，柴油車將可減少4成班次，搭配營運期間開啟抽風機因應，將可有效改善地下車站空氣品質。

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