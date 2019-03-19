台中捷運綠線預定明年底通車 招募工程人員月薪最高6萬5

2019-03-19 11:05

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線正在試運轉，預定2020年進行初履勘及通車營運，台中捷運公司今日表示，為因應未來營運所需，將再招募9名工程人員，月薪最高6萬5000元，詳細資訊刊登於該公司徵才網頁，3月27日截止報名。

台中捷運公司表示，台中捷運綠線目前工程整體進度約82.26％，預定明年底將通車營運，為順利從負責工程的台北捷運工程局接手營運，台中捷運公司再公開招募人才，此次招募分為9類科，職缺包括正工程師、正管理師、副管理師、助理工程師、助理管理師等，正取9人，備取18人，薪資依不同職務類別約為4萬6000元到6萬5000元。

台中捷運公司指出，該公司提供新進人員一套兼顧公平性與激勵效果的薪酬及福利制度，加上重視證照專業，開辦一系列專業技能養成訓練課程，協助員工再進修，增加工作技能，取得專業證照，歡迎具有相關專長的民眾踴躍報名，一起為台中捷運新紀元共同努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/