中華電信交大、成大徵才 起薪37K名額1600人

2019-03-10 23:07

〔記者劉力仁／台北報導〕中華電信延續昨天台大校園徵才博覽會的熱烈人氣，今天南下交大、成大徵才，包括AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等人才，總計名額約1600名，大學畢業社會新鮮人起薪3萬7000元，研究生4萬4000元至4萬9000元間。

中華電信福利佳，去年年終獎金約4.6個月，另有企業化獎金，一直是大學生嚮往的公司。為了讓員工住無所憂，今年將於楊梅區電信研究院打造全新智慧綠能建築員工宿舍，未來也將持續擴充員工宿舍規模，讓公司人才有安心、穩定舒適的居住環境。

這次中華電信打破過往招募人才的模式，採取直球對決，今天執行副總蘇添財及公司主管直接在徵才博覽會上與青年學子面談，通過主管初選者、將安排正式甄試，會場中許多學子探詢，希望進入中華電信大家庭。

中華電信表示，董事長鄭優宣示開展為期3年的公司大規模策略轉型計畫：「躍升2021；RISEON,TOGETHER」，就是要超越過往，讓公司蛻變升級，展現迎向未來挑戰的決心，希望學子未來加入中華電信一起打拚。

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