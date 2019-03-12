台中第2條捷運 藍線2年內完成綜合規劃

2019-03-12 14:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線預計明年底全線通車，台中市政府緊接著推動台中第2條捷運，交通局長葉昭甫今日表示，捷運藍線綜合規劃作業，日前已評選出優勝廠商，議價決標後即可簽約，目標是2年內完成綜合規劃作業；未來藍線將與綠線串聯成十字軸線，加上與台鐵山、海線共站，成為台中交通動脈。

葉昭甫指出，台中捷運藍線計畫已納入中央前瞻基礎建設，並分年編列特別預算補助。市府收到行政院核定捷運藍線可行性評估公文後，即加速辦理綜合規劃招標作業，在廠商激烈競爭下，已順利在產生優勝廠商，待完成議價後，即可辦理決標及簽約。

葉昭甫表示，綜合規劃作業攸關捷運興建成果，包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計劃等都將進行檢討評估，市府將抱持謹慎、踏實的態度，目標2年內完成綜合規劃作業，1年內完成基本設計，加速工程進行。

交通局則表示，捷運藍線全長26.2公里，規劃西起台中港，行經沙鹿車站、弘光科技大學、靜宜大學、東海大學等學區及醫院，並沿著台灣大道經市政府至台中車站，軌道有高架和地下兩種型式，全線18處車站，初步規劃高架段及地下段各設9處車站。

交通局同時指出，捷運藍線未來將在文心路口和捷運綠線台中市政府站（G9）串聯，形成十字軸線的台中捷運軌道路網，打通東西向交通瓶頸，同時和台鐵山線及海線車站共站，串連山海環線，建構大台中軌道基本路網。

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