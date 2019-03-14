桃市20日辦徵才釋近1000個職缺 薪資最高10萬

2019-03-14 12:29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府就業服務處中壢就業中心將於20日上午9點至下午1點，在該中心舉辦徵才活動，邀請日月光、大江國際公司逾28家廠商釋出約1000個職缺，其中日月光召募生產線組長開出3萬9000元至10萬元，是最高薪資職缺，轉職或求職民眾可以把握機會。

桃園市就服處指出，此次徵才廠商包含科技業、傳產業及服務業等多元化行業，其中日月光半公司釋出生產線組長及設備助理工程師，各開出薪資3萬9千元至10萬元及4萬3千元至5萬3千元；服務業大江國際公司也釋出設備維護主管職缺，薪資落在4萬5千元至5萬5千元。

桃園市就服處表示，此徵才活動也於現場安排手語翻譯，服務聽障求職者，並設置創業諮詢區，為有創業需求者進行免費面對面諮詢服務。

另外，也規劃就業促進專區，提供「青年安薪讚 就業大滿貫」、「跨域就業津貼」及「缺工就業獎勵津貼」等津貼說明，提供有需求的民眾申請運用。更多訊息可撥打中壢就業中心03-4681106或上桃園市就服處官網（http://oes.tycg.gov.tw/）查詢。

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