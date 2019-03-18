竹北高中摘星學生克服逆境 小耳症生盼從醫

2019-03-18 15:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中繁星推薦，這次共有29名學生錄取大學，2名通過醫學系第一階段篩選，多名上榜學生克服困境爭取佳績；其中，本身是小耳症的余采睿，通過台北醫學大學醫學系第一階段篩選，他希望將來有機會從醫時，藉由個人經驗拉近與病人之間的關係，懸壺濟世。

竹北高中學生陳易彣為一名唇顎裂患者，母親罹癌促使他更加積極向上，除校方推薦總統教育獎，這次以繁星推薦管道，錄取中興大學化學系。謝祥俊的雙親收入不穩定，3名手足皆就學中，家中食指繁浩，學校給予課業輔導費減免的補助，經繁星推薦錄取中央大學企業管理學系。

本身是家中獨子的宋祖維，因祖父母重病，雙親為照顧長輩無法外出工作，為減家經濟負擔，他奮發求學外，課餘時間也協助照料祖父母的生活起居；除獲得大聖會及校內戴秀昆獎助學金補助，這次繁星推薦錄取台大政治學系。

通過台北醫學大學醫學系第一階段篩選的余采睿說，因父親是小兒科醫師，從小耳濡目染，加上本身是先天性小耳症患者，所以希望將來也能從醫，投入小耳症相關研究，對待病人將心比心；他的右耳完全聽不見，但不影響他的生活，也沒有做外觀重建手術。

另經由繁星推薦，黃詩婷通過慈濟大學醫學系第一階段篩選。鄭新曄錄取台大工程科學及海洋工程學系，黎哲銘錄取台大土木工程學系。

竹北高中表示，今年繁星推薦63名學生中，21名錄取國立大學，其中19名為台清交成政中師等卓越大學，頂尖私立大學10名。

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