大學繁星放榜 南投、竹山2校錄取率破7成！

2019-03-18 15:23

〔記者謝介裕／南投報導〕大學繁星計畫錄取名單今日放榜，國立竹山高中76人報考、60人上榜，其中有24人錄取國立大學，錄取率約79％，其中不乏考取台大、政大、清大、成大等頂尖大學；另國立南投高中有101人報考、75人上榜，其中有28人錄取國立大學，錄取率約75%，2校都高於全國平均錄取率61%，也再次印證留在家鄉就讀社區型高中，也能有不錯的升學表現！

竹山高中同學林谷晏先前申請台大希望入學未如願，雖然有些受挫、失意，如今錄取國立清華大學科技管理學院學士班，令她開心不已，而喜愛唱歌，也曾擔任該校合唱團團長的廖祥汎同學，則如願錄取台灣大學歷史學系，展現學術兼備的一面。

南投高中校排第一的同學謝明諺及陳彥智、吳芷昀、盧諳穎等4人，基於科系及興趣考量，分別錄取成功大學心理學系、中山大學物理學系、台北大學護理學系及政治大學歷史學系。

南投高中校長巫春貴、竹山高中校長陳漢銘指出，此次透過繁星計畫升學的同學，絕大多數是以自己興趣、專長作為選填科系的標準，不再迷戀明星學校，值得肯定，加上2校錄取率都達7成以上，也證明社區型高中的學子，只要肯努力學習就有希望，期勉他們在未來4年的大學生涯，也都能百尺竿頭，更進一步。

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