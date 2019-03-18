私立建臺中學4人通過醫學系一階段 創繁星計畫最佳成績

2019-03-18 15:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市私立建臺中學今年繁星計畫錄取36人，其中國立大學錄取20人，學生劉馨錄取國立台灣大學社會工作學系，學生林亭萱、楊易憬、林任邦、羅千雅4人，通過四所醫學大學醫學系第一階段，創下該校9年來繁星計畫最佳成績。

錄取台大社工學系的劉馨說，高一時參加社工營隊時，已對社工的領域專長有初步了解，也產生興趣，認為未來工作發展也非常符合自己的個性，未來會努力成為一位專業的社工，服務社會。

另外，學生林亭萱通過臺北醫學大學醫學系第一階段、楊易憬通過中國醫藥大學醫學系一階、羅千雅通過高雄醫學大學醫學系一階、林任邦通過中山醫學大學醫學系一階。

楊易憬說，因爺爺是醫生，從小就在爺爺的耳濡目染下，立志要當醫生，希望朝眼科發展，以降低3C產品過度使用對眼睛的傷害。

林亭萱表示，國三畢業暑假參加台北醫學大學舉辦的醫學營，當時即對醫學系留下濃厚興趣，而家族的叔公也是醫師，不時鼓勵她從醫，3年來也努力求學，盼一圓醫師夢。

林任邦則指出，高一職業探訪時就是訪談腦科醫生，深知腦部對人類的重要性，希望成為一位腦科權威醫生。四人均說，會竭盡所能衝刺第二階段的面試，努力要成為一位懸壺濟世的醫生。

校長黃添敏表示，今年繁星有74人報名，36人上榜，繁星入學管道有平衡城鄉教育差距的功效，對學測成績表現中等的社區高中較有利，但對建臺這種學生數少，學測成績優的學校，學生通常比較不會以繁星作為主要管道，今年能以近2成比例透過繁星管道錄取大學，相當不易，今年也創下繁星計畫實施9年來最佳成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/