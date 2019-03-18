她每天花4小時通車上學睡、不到4小時 繁星推進清大

2019-03-18 15:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕忠明高中戴妤庭家住台中與苗栗邊界，考上台中市中心的學校，每天要花4小時通車上學，總是清晨出門，回家已是半夜12點，3年來披星戴月求學、睡不到4小時的她不以為苦，時間緊縮的她更是副班長、桌遊社長，靠時間管理術，繁星拚進清華大學。

戴妤庭雖是台中人，但她的住家位於台中市大甲區與苗栗縣交界處；正確地說，她家到苗栗縣苑裡比到台中市區還近，3年前高中考上台中知名完全中學忠明高中，雖明知上學路迢迢，仍毅然報到升學。

戴妤庭上學之路有多遠，往往要早上5點起床準備，約5點半出門，先由家人花半小時載到火車站，再花50分鐘搭火車到台中市區，再轉搭公車花40到50分鐘到學校，上學之路單趟就花掉兩小時。

上學之路遙遠的她，放學還留校晚自習到9點，再依樣輾轉搭車，回到家往往接近凌晨12點，同學常在她回家路用簡訊跟她道晚安。

每天花4小時通勤的戴妤庭高一初入學時，雖有被要花4小時才能上下學的情況嚇到，但她卻說，國中可是每天要走路40分鐘才能上學，相比起來，「高中坐車上學輕鬆多了」，也就隨遇而安了下來，披星戴月求學3年來，僅有一次的遲到紀錄，是因睡著坐過頭1站所致，之後再也不車上補眠。

每天早出晚歸，尤其每天半夜才回到家，等梳洗結束幾乎已近凌晨1點的她，還會再花時間預習隔日課業等後才入睡，幾乎每天睡不到4小時。

雖然每天花比一般同學4倍多的時間在通車且睡眠時間少，戴妤庭白天的校園生活也沒閒著，她高一、高三都當副班長，高二是桌遊社社長，還參加科展，時間超級緊縮的她，成績始終維持中上，她的祕訣就是「上課聽懂、下課發問」等時間管理術。

戴妤庭說，因為沒有太多時間，上課她一定全神貫注聽課，認真做筆記，務必「上課聽懂」，萬一有不足之處，就「下課發問」，如果一切順利，每天有7節下課時間，扣掉班上事務服務等，她一定留3節下課時間複習當日所學的課程，「在最有印象的時候複習，事半功倍」。

此外，由於搭車通勤的時間很長，她常會利用搭車時間規劃到學校或明天上學的「行程」、進度，再依序完成目標，一點都不浪費時間。

儘管時間空前壓縮，但戴妤庭各科筆記卻做得超工整、詳細，課本寫不夠，用便利貼補充，甚至再寫在筆記本上，萬一有文字寫歪斜，自稱有「求學強迫症」的她會全重寫一遍，她說，這様又幫自己再複習一遍，沒什麼不好。

戴妤庭的超強版筆記往往一下課就會被同學借走，而且借出後會一再換手被借，常不知流浪到何方，直到下一次上課前，筆記才會再回到她面前，搶手到她被迫訂出「考前一週不外借」的規矩。

戴妤庭說，她的成績不算頂尖，從小她不敢夢想能上台清交成系列的名校，但靠著刻苦且腳踏實地求學態度，學測她考出比模擬考高出15級分的佳績，鼓舞她挑戰繁星推薦拚清大的可能性，但報名後她還是覺得機會渺茫。

今天上午繁星放榜，她看著錄取清華大學工業工程與工程管理系的結果，驚訝地以為手機壞了，狂喜不已；事實上，數學能力強的她，原本有機會透過特殊選才升學，但她卻忘了報名時間錯過，看著今日放榜的好結果，開心直說這是「上帝為她準備更好的路」。

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