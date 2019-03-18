今日夜溫差大 週五東北季風再增強山區有雨

2019-03-18 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天受微弱鋒面通過影響，東半部及北部地區有局部短暫降雨，中南部山區偶零星短暫雨，其他地區大致為多雲可見陽光的天氣；溫度方面，高溫將比昨天略為上升，北部及東半部高溫約24至27度，中南部約29、30度，感受上較為溫暖，但早晚仍偏涼，各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化，以免受涼。

今日空氣品質部分，環境風場以偏東至東南風為主，西半部位於背風面，擴散條件差，污染物易累積，桃竹苗沿海受背風渦漩影響，局部地區污染物濃度易偏高，中部以南午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；竹苗以南清晨及夜間水平及垂直擴散較差，竹苗、雲嘉南、高屏空品區主要為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區及中部空品區為「紅色警示」等級。

本週二（19日）微弱鋒面逐漸通過，天氣逐漸轉好，僅東半部地區仍有短暫陣雨，北部地區則為短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴天氣；氣溫方面，北台灣略升，其他地區大致持平。週三、週四（20日、21日）天氣基本穩定，僅午後山區有短暫的小區域對流性陣雨；氣溫方面，白天氣溫明顯回升，西半部地區均可升至30度以上。

週五（22日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；由於水氣增加，除迎風面北部及東半部地區有短暫陣雨，甚至中部地區及南部山區也可能出現局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主。

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