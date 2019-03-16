高雄漢神砸20億重金改裝 打造奢華精品旗艦

2019-03-16 08:46

〔記者張忠義／高雄報導〕南台灣百貨業龍頭漢神百貨，砸20億重金並歷時一年改裝，匯聚CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON等貴婦名媛最愛的15大精品品牌，還引進28家高雄獨家精品品牌，打造奢華精品旗艦，挑戰全台最齊全國際時尚精品殿堂名號，要讓消費者感受與米蘭、巴黎同步的流行脈動。

在漢神百貨的舉辦秘境派對上，漢來創辦人侯西峰難得公開露面，現場也邀請高市副市長葉匡時蒞臨，漢神百貨執行長南野雄介表示，高雄漢神百貨於1995年開幕，已邁向第25年，漢神與品牌勇於投資高雄近20億，引進包括Cartier、CHANEL、GUCCI、HERMÈS、LOUIS VUITTON、PRADA等全球15大精品，要讓消費者感受與米蘭、巴黎同步的流行脈動。

漢神百貨邀請知名時尚女伶賈靜雯為改裝開幕站台，她穿著GUCCI春裝站台，增添漢神百貨奢華時尚色彩，賈靜雯笑稱他們一家都是「吃貨」，前陣子和老公修杰楷帶著咘咘和Bo妞到高雄旅遊，全家愛上高雄的美食與好天氣，約定好每年都要到高雄玩，她自爆「我一到高雄就計畫要去買鴨肉飯、白糖糕和青草茶，想到都覺得流口水！」

南野雄介指出，漢神本館所在之漢來新世界中心大樓是高雄著名地標建築物，立地於未來亞洲新灣區的商圈中心，結合精品殿堂與地主優勢，未來也將成為港灣新商圈中，最頂級且最時尚的新地標，以國際流行標竿為目標經營；而去年因部分樓層改裝，全年業績為69億，今年誓言要重返百億俱樂部！

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