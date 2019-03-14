驚！ 欒樹上充滿紅色生物 真面目竟然是「牠」

2019-03-14 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友在臉書上貼了3張照片，並驚嘆大自然的奧妙，並詢問這是什麼現象，引發網友們的熱烈討論。

根據網友在臉書社團《爆料公社》的貼文，可以看到照片中的欒樹樹幹上充滿密集的紅色昆蟲，從放大照片看是紅色的椿象群，原po接著詢問「是樹的生病還蟲的感應？？」

有網友看到密密麻麻的椿象群，紛紛留言「是蟲蟲廟會幹架，免大驚小怪。」、「密集恐懼。」、「原來是枸杞啊。」、「密密麻麻的皮都癢起來了。」、「好久沒看到那麼多了，以前學校在特定季節超多，下課都超多人過去。」「樁（椿）蟲表示：我們今天約在這顆樹舉辦大會師，有問題嗎？」

也有網友們認真回應：「我寧願出現這種，也不要出現荔枝椿象。」、「紅姬緣椿象，無害……是鳥兒們的大餐。」、「紅姬緣椿象和欒樹是互利共生的，並不會危害樹木或動物。」、「紅姬緣椿象，是益蟲，台灣欒樹的種子必須在它吸食後才會發芽，而中國沒有這種椿象，所以欒樹很難繁殖，全中國也只有幾棵欒樹。」

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