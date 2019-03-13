強迫購買？堅稱「試喝」 他一打開立刻被討錢

2019-03-13 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕電話中明明說是「試喝」，竟寄來一大箱強迫購買。

一名男網友到臉書社團「爆料公社」提醒大家小心，他疑似遇到詐騙事件，突然收到一箱茶葉，「才知道他們已經是第二次強迫消費了」，原PO打電話到公司詢問，明明沒有向他們下訂單，為什麼會寄送茶葉？對方竟辯稱，原PO之前已經有先試喝過了，「所以有喝再付款」，讓原PO好無言。

原PO上網查詢，發現受害者不只他一人，一開始對方會先用電話行銷的方式推銷茶葉，以寄送試喝包的名義索取地址，貨物送達後，發現是一斤的茶葉，還以為對方給的試喝包相當大方，殊不知一打開，對方就開始改口要錢、強迫購買，惡劣行徑令人撻伐。

PO文一出，不少遭遇相同狀況的網友紛紛出面留言，「我有接到2次南投賣茶的電話，但是太莫名其妙，直接就掛電話了，你怎麼有勇氣去要試喝」、「常常接到這種茶葉試喝的電話！我都跟他們說不要，即使不會跟你收錢，一旦你答應，他們就會開始無止盡的電話，問你要不要買」、「之前都寄試喝包，現在直接寄整包。她們電話行銷好像十多年了」、「我最近也有接到他們電話。那女的口氣還很兇『我們寄四包茶給妳要嗎！』我還以為是打錯電話的...業者根本強迫中獎」。

有網友就建議，「第一次寄是試喝沒錯，但是第二次未告知，就不可以打開使用，因為並不知道這是試喝還是要購買，既然不是送你也不是你購買的，這就不是屬於你的財物，如果開了沒付款，他們是可以告侵占財物！如果要你寄送回去，你就說你沒空自己請快遞來收」，若對方不願配合，雖然可以請警察協助，但是，「因為這屬交易糾紛之民事，警方也只是服務（但可作為通知取回之證明），基本上你若沒拆封並予適當保存，就沒侵占問題，但是必須有通知其取回的紀錄，例如存證信函或足於證明之通聯錄音」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/