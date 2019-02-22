大到嚇死人！世界上最大的蜜蜂現形

科考團隊在印尼發現世界上最大的蜜蜂，也就是「華萊士巨型蜜蜂（Wallace's giant bee）」。（法新社）

2019-02-22 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕這蜜蜂怎麼那麼大！英國博物學家和探險家華萊士（Alfred Russel Wallace）曾在1858年描述了世上最大蜜蜂，許久之後科學家在1981終於發現了幾隻這種巨型蜜蜂，但至今已許久未有人目擊活生生的個體，直到現在終於有科考團隊在印尼見到超大蜜蜂！

據《BBC》報導，該種蜜蜂被稱為「華萊士巨型蜜蜂（Wallace's giant bee，學名：Megachile pluto）」，翼展估計在6公分左右，雌性會用大顎收集樹脂在白蟻丘中築巢，避免巢穴遭白蟻入侵。

科考團隊於印尼摩鹿加群島（Northern Moluccas）重新發現了華萊士巨型蜜蜂，攝影師博爾特（Clay Bolt）表示，於此之前他們根本不確定這種蜜蜂是否還在，現在他們有了令人嘆為觀止的證據。

團隊成員、普林斯頓大學昆蟲學家威亞門（Eli Wyman）則指出，希望這次對於華萊士巨型蜜蜂的重新發現，會激發出未來的各種研究，以便更深入地了解蜜蜂，並保護蜜蜂免於滅絕。

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