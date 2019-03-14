炫麗冷光科技加持 美「醜小鴨大進擊」跳進大東

2019-03-14 13:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕榮獲全美電視票選最佳兒童製作，並勇奪美國達人秀四強的美國電光火線劇團，下月5日將在大東藝文中心帶來改編自丹麥安徒生經典童話的「醜小鴨大進擊」。有別於一般說故事與表演方式，「醜」把有趣生動的芭蕾、富創造力音樂聲效與現代冷光科技完美結合，帶來別開生面完全嶄新的戲劇視覺體驗。

美國電光火線劇團的「醜小鴨大進擊」取材自陪伴著許多人成長的安徒生童話《醜小鴨》，醜小鴨變天鵝的正向力量，鼓勵著暫時處於某個特殊階段的人們，不論大人或小孩，懂得如何去認同自己，培養自信，繼而懷抱夢想積極前進。

美國電光火線劇團的主要靈魂人物伊恩．卡尼（IAN CARNEY）與艾琳諾．卡尼（ELEANOR B. CARNEY）兩人原是炙手可熱的芭蕾舞蹈家，在百老匯演出時認識了為《歌劇魅影》音樂劇製作編舞的寇賓．帕普（CORBIN POPP）並成為志同道合的好友。

在跨界製作《EL wire》時，他們看見了用冷光線創作所發展出的無限潛力，萌發出將舞蹈和冷光科技結合，製作各種霓虹形影的偶型裝置，並以音樂引發想像的招牌表演，創造全新藝術形式。

美國電光火線劇團運用冷光科技，讓木偶這種古老的藝術煥發出新的生命力，呈現出神奇與色彩奪目的效果，將人們以為只有在電影院裡才能感受到的3D奇景搬到舞台上，視覺上的震撼與迪士尼式童話的溫馨感人，讓人驚喜連連。

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