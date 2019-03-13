媽說「不要交沒錢的男友」 她霸氣回「我請他來上班」

2019-03-13 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕1位女性民眾在臉書上的1篇貼文受到網友關注，她指出，自己與男友在今年5月就屆滿交往1週年，不料母親卻說「個性差或沒錢的不要交」，但她認為「如果他真的有天沒工作我也會花錢請他上班」。

女子在臉書社團「爆廢公社」指出，自己是開店做生意，「可能男友目前經濟能力沒很好」，但男友時常到店裡面來幫忙、跑腿，就連放假時也不例外，此外還會「還帶水果來給我吃，幫我撥（剝）蝦殼、玉米筍的葉子，還幫我姐櫃檯刷油漆、顧店」，認為男友相當貼心。

女子提到，就連機車突然壞掉，找不到家人幫忙時，男友也義不容辭騎機車到場接送，平時也在自我充實，因此想對提出質疑的母親說「跟他在一起怎麼了嗎？」，她承諾，未來若有1年男友失業，自己也會掏腰包雇他當員工，「他真的對我很好」。

網友們看完貼文，均認為女方對男友的感情相當真摯，紛紛留言表示「沒錢，有態度就能白手起家」、「有些東西是錢也買不到的」、「後勢看漲的潛力股」、「再有錢個性不好也是敗光喔」、「感覺像保姆兼長工」、「我不會管爸媽喜歡不喜歡，自己喜歡最重要，感情是自己的」。

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