「這次不再失約」 國中小情侶共度15年近況公開

2019-03-13 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕求學時期的戀愛，大多隨著畢業而消逝，但有一對情侶打破了這個魔咒，他們從國中開始共同攜手度過了15年，期間歷經各種考驗，男方因為家庭因素不得已沒遵守承諾，女方無怨無悔陪伴度過，如今，他們在網路公布喜訊，「這次不再失約」，宣告即將步入禮堂，一同邁向人生的下一個階段，難能可貴的愛情，讓網友們看了感動不已。

3年前，李姓女網友到臉書社團「爆廢公社」分享和男友的愛情故事，「跟男友是國中同學，國三開始交往」，交往沒多久就面臨畢業，原PO也要搬家，隨即迎來第一次的考驗，兩人相約考取同所高中，「結果他失約了」，原PO難過地以為男友根本沒把她放在心上，暗自嘆息隨著漸漸長大，感情也會慢慢消逝，後來原PO發現，原來男友是因為家計，不得已才選擇能夠半工半讀的學校，「所以我們並沒有因為這樣而分開」。

「結果他又失約了」，男友第二次失約也是在畢業時，高中即將結束，正當他們沉浸在長大的喜悅中，規畫著要去哪旅行時，突然間噩耗傳來，「他媽媽得了腦瘤」，男友自責地向原PO說，他得存錢支付醫藥費及重新裝潢家裡，以便讓媽媽能在家方便行動，因此「以後不能多花錢在我身上了」，原PO並沒有責怪男友，還在他18歲生日時「當了一週的油漆工」，為他們家的裝潢出力，希望能多少幫他省點裝潢費，原PO生日時，男友努力擠出零碎的時間，幫原PO慶祝生日，「雖然是平價牛排，但當時的我覺得好幸福」。

上了大學，「他的積蓄要從零開始累積」，但原PO一點也不在意，兩人「決定一起努力」，訂下25歲能擁有屬於兩人的車子與房子的目標，努力朝著目標前進，原PO偶爾覺得，「幹嘛把自己逼這樣緊，少女該有的華麗配件都省去了，我的人生還有光彩嗎？」但男友的體貼讓她堅持了下去，「雖然他非常省吃儉用，但他還是把我當成小公主，更像是把我當成女兒般的照顧，幫我打理好生活一切鎖事」。

如今兩人的愛情長跑了15年，歷經兩次的失約，經過數次的考驗，兩人的感情不但沒因此被打垮，反而越來越緊密，李姓女網友再度到「爆廢公社」發文，他們幸福滿溢地宣示，「這次不再失約，10天後，我們要結婚了！」PO文感動了許多網友，網友們紛紛獻上祝福，大讚難能可貴的愛情。

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