飯店玻璃超乾淨！ 高雄驚見裸身男女緊貼「猛烈晃動」

2019-03-11 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕這一幕真令人尷尬！高雄一名女網友日前在路上等紅燈時，抬頭一看某飯店的落地窗內擦得特別乾淨，但仔細一看卻驚見一對裸身男女緊貼著還「猛烈晃動」，其他網友見狀笑翻，大讚「原PO眼力超好！」

一名女網友在臉書「爆廢公社」貼一段9秒的影片，並笑稱「玻璃好乾淨喔」。影片中可見，一棟知名飯店窗戶玻璃擦得很乾淨，下秒手機鏡頭拉近，仔細一看竟是一對男女裸體貼著玻璃窗「猛烈晃動」，疑似在做愛做的事。

影片曝光後引發網友熱議，紛紛留言「看來我以後出遊要帶望遠鏡了」、「沒事沒事，只是忘記把窗簾拉上」、「放心啦！只是在跳裸身韻律操」、「這個擦玻璃的人真的很認真，擦的非常乾淨」、「我居然認真的數了幾下」、「女生噎到男生在實施哈姆立克法」、「高雄嘛」。

更有許多網友大讚原PO眼力超好，「這你也看得到」、「視力真好，遠視？」「這根本千里眼等級了吧」、「不得不說，拍的人眼力真好」、「這麼遠你都發現得到，果然是老司機」。

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