外勞吃狗肉 中市府擬修法罰雇主

2019-03-13 20:24

〔記者張菁雅／台中報導〕動保意識高漲，為防止發生外勞殺狗、吃狗肉事件，台中市政府動保處提出「台中市動物保護自治條例」修正草案，規定雇主應防止勞工在工作場所、宿舍食用犬、貓屠體，違反者將開罰。台中市議會法規委員會今日審查時，多數議員認為應處罰行為人而非雇主，動保處則解釋雇主只要盡到宣導責任，就不必受罰。

針對雇主的責任，「台中市動物保護自治條例」第6條目前只規定雇主應防止勞工在工作場所、宿舍或其他由雇主提供的活動空間宰殺犬、貓，修正條文加上「或販賣、購買、食用或持有其屠體、內臟或含有其成分之行為」。另依據該自治條例第15條，雇主若違反上述規定，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

市議會法規委員會主席李中、議員楊正中、何敏誠、吳瓊華、朱元宏均表示，雇主無法管到每個勞工在宿舍做什麼，「動物保護法」也沒有規範雇主的責任，且如果要開罰，應該是罰行為人，而不是罰雇主，市府此舉恐招致雇主反彈。

議員陳廷秀則說，有些外勞確實喜歡吃動物，雇主有責任約束外勞的行為，他認為必須承擔管理責任。

動保處長王瑞卿指出，動保法已規範「任何人」不得食用犬貓屠體，「任何人」即包括行為人；另外，自治條例也規定，雇主若能舉證已善盡教育宣導責任，例如，張貼宣導海報或辦理法規宣導課程等，可以免罰。

議員江肇國表示，依照上述規定，雇主可輕易免於處罰，因此，第六條修正條文應是宣示意義較大的條文。

經過連番討論後，李中裁示第6條修正條文照案通過，將送大會審議。

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