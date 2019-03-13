休學後重新出發 大一生挑戰統一盃烘焙賽獲評審團大獎

2019-03-13 12:53

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學食品科技系進修部大一學生陳彥銘、莊富凱，參加統一麵包主辦的首屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，打敗各隊獲得評審團大獎，製作的麵包未來有機會在7-ELEVEN超商上架銷售，原本陳彥銘就讀餐旅系，發現不是自己的興趣，休學兩年後再回到校園重拾書本，決賽前倒數兩週，原本搭檔的人不能參加，陳彥銘緊急臨陣更換人選，抓緊時間練習，最後打敗全台好手，以創意獨特口味麵包獲得評審青睞。

指導學生的弘光科大食科系助理教授老師楊智偉表示，兩位學生都是首次參加烘焙比賽，一開始便告訴學生，參賽的麵包以量產、上機器製作的為主，建議製作時不要太花俏，重點是放了兩天後口感依舊好吃，經過指點後，學生自行發揮創意製作，過程中不斷修正配方，最後才能獲得大獎，「比賽讓學生增加經驗與自信，讓東西賣得出去。」

「差點失去參賽機會，沒想到獲得評審團大獎！」學生陳彥銘說，老師告知比賽訊息後便決定參賽，也感謝朋友鼓勵幫他報名，起初只是抱持著試試看的心態，在報名截止前最後一刻不放心，再檢查自己的網路報名表，驚覺資料有遺漏趕緊補齊，最後才順利報名成功，也進入決賽，但是在決賽前兩個禮拜，原本的搭檔卻告訴他無法參賽，讓他相當錯愕，馬上再找同班同學莊富凱參加。

陳彥銘說，距離決賽最後兩個禮拜臨陣換搭檔，為了培養默契讓比賽不出錯，他專程從彰化開車到台中大甲，載同學到彰化練習，一直到決賽，兩人才練習過兩次，比賽時，儘管心情非常緊張，手腳不斷的抖，但是他一直告訴自己，保持平常心，當作練習的情形，也不斷鼓勵同學不要緊張，才順利在比賽規定的4個小時內，完成作品。

至少調整4次配方的麵包，最後獲得評審團大獎，依照比賽章程有機會在7-ELEVEN超商上架，同時獲取分潤獎金，陳彥銘表示，真的很開心，但他強調，有一群在背後支持他的好朋友與家人，努力得來的獎項，一定要感謝他們，「把麵包做好、做完美、做得好吃，與大家一起分享更快樂！」在得獎的第一時間，也馬上致電告訴媽媽，「媽，我得獎了，我做到了！」

陳彥銘說，經過長時間摸索，才確定自己想要追求的目標。他從高中餐飲科畢業後，進入弘光科大念餐旅管理系，才讀半個學期發覺不是自己要的，決定休學，還好家裡沒有給壓力，接著到麵包店當師傅不斷學習，工作了兩年多，不想要讓自己在原地踏步，想要突破自己更進一步，才又回到學校就讀，選擇自己想要念的食科系，經過這次比賽後，證明自己選擇沒有錯。

另一位參賽的學生莊富凱說，他雖然以前曾經在麵包店上班過，但是第一次參賽依舊很緊張，比賽時緊張到肚子不停絞痛，還好同學安慰他，依照練習時同學要他配合的流程，熟記各個步驟，把麵包做出來，「謝謝同學找我一起搭檔，讓我有比賽經驗，高興到不知道怎麼形容比賽心情，至少讓我多一次經驗，也增加自己自信心。」

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