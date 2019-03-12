烏日國中滾球社成立僅3年 獲今年全國中等學校女子雙打冠軍

2019-03-12 15:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕資源雖少，但台中烏日國中力求特色教學，3年前才成立滾球社，今年就獲得全國中等學校法式滾球錦標賽國中女子雙人組雙打冠軍，由國二生何子嫻與國一生楊珮琪合組雙打所獲得，表現相當好。

烏日國中在105年成立烏日國中滾球隊，才成立3年，今年3月派出6位選手參加全國中等學校法式滾球錦標賽，共有33隊參加，由國二生何子嫻與國一生楊珮琪合組的雙人組獲得國中女子2人組雙打冠軍。

校長王怜瓔表示，烏日國中不是大學校，要發展特色的教學，激發孩子的天賦，由於烏日國小成立滾球社，表現不錯，為延續此一運動，因此3年前成立滾球社，讓烏日國小升到烏日國中的孩子能持續受到訓練。

學校也邀請烏日國小滾球社教練賴盈吉同時到國中來教，目前有18至24位學生，今年獲得二人組冠軍，讓學校相當開心。

賴盈吉表示，滾球運動如同是動態的圍棋，訓練學生的專注力、策略及思考力，雙人組每一人拿3球，選手必須學會佈局，還有攻擊對方已丟出的球，還要會掩護同隊的隊友，是很不一樣的運動。

何子嫻與楊珮琪兩人都是在烏日國小參加滾球社，當時學校讓同學們試著玩，她們倆人都覺得很有趣，因此便加入，升上國中後繼續參加，因為老師覺得兩人有默契，因此報二人組雙打，超好的默契為兩人奪下冠軍。

兩人都說，打滾球最困難的地方就是要控制力道，若控制不好，距離目標球太遠，會影響分數。

得知烏日國中獲得冠軍，市議員吳瓊華認為不但是台中市之光，更是烏日之光，今天與湖日里長楊來成今天前往祝賀，吳瓊華還贈送獎學金給學生，表示鼓勵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/