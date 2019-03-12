大型老舊柴油車汰換政策 環署推6項精進方案

2019-03-12 13:26

〔記者劉力仁／台北報導〕引發運將朋友關心的環保署大型老舊柴油車汰換政策，環保署今天完整說明6項精進方案，再向運將朋友喊話，如果想要修理車、換新車、換中古車或單純報廢，環保署都有對應方案；為了避免運將朋友誤解環保署要求「強制汰換老舊車輛」，環保署強調，只要車輛符合原出廠時的排放標準，就可以正常使用。

環保署6項方案主要修正原針對老舊車輛汰換的相關法規或補助辦法擴大範圍或是加碼補助，包括原鼓勵1、2期大型柴油車汰換，修正為輔導1至3期大型柴油車改善污染，只要車輛符合原出廠時之排放標準，就可正常上路；將淘汰老舊大型柴油車補助辦法，修正為補助1至3期大型柴油車汰舊換車，補助金額從最高30萬元（換新車），增加到最高65萬元（換新車），若將老舊車輛換污染程度比較低、性能比較好的中古車，最高補助40萬元。

再來，原大型柴油車加裝濾煙器補助辦法，修正為補助1至3期大型柴油車調修或加裝污染防制設備；新增車主購車，政府提供貸款金額9成信貸，並協調銀行給予2.595%低利貸款，政府補貼最高1％利息；原來1、2期汰舊換新貨物稅減徵5萬元，修正為1至3期汰舊換新減徵貨物稅40萬元；大型柴油車零組件進口關稅5％，修正為1至3期大型柴油車汰舊換新，零組件進口關稅降為0。

國內現有約有8萬輛一、二期老舊柴油大貨車，排放廢氣影響空品，立法院去年修正「空氣污染防制法」，通過出廠10年以上老舊車輛可加嚴排放標準，環保署根據修正條文推出老舊大柴油貨車汰換政策，司機不滿衝擊生計引發抗爭；環保署8日預告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，最高補助65萬元，補助至民國111年底，強調「標準不降低、幫忙多很多、淘汰無年限」。

環保署空保處長吳盛忠表示，環保署以補助汰換車輛方案、加裝污染防制設備、利息補貼等協方案，讓車主依照需求，選擇適合的改善措施。另外，在新辦法出爐前依照規定報廢車輛者，民眾仍可依修正前規定申請補助。

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