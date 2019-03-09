老舊大型柴油車汰換 補助至111年 最多65萬

2019-03-09

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院去年修正「空氣污染防制法」，通過出廠十年以上老舊車輛可加嚴排放標準，環保署九合一選前推出老舊大柴油貨車汰換政策，司機不滿衝擊生計引發抗爭，環保署昨天公布新版本方案，中古車也列為老舊車輛汰換選項之一，最高補助六十五萬元，補助方案延長三年至民國一一一年底，強調不強制淘汰老車，而是鼓勵換車，希望消弭民怨。

國內現有約八萬輛一、二期老舊柴油大貨車，排放廢氣影響空品，環保署長張子敬表示，環保署政策對象是「髒車」而非「老車」，大部分車輛經過妥善維修改善後，只要符合排氣規定，不需要強制汰換。

環署協調財部 貨物稅擬減40萬

環保署空保處長吳盛忠表示，昨天公布的「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」是補助汰換車輛方案，之後將陸續公布車輛調修、加裝污染防制設備、利息補貼等協助方案，車主將可依照需求選擇適合的改善措施。另外，在新辦法出爐前依照規定報廢車輛者，民眾仍可依修正前規定申請補助。環保署也協調財政部減徵貨物稅，目前研擬減徵四十萬元。

老汽機貨車自救會總幹事洪文昇表示，一部新車三、四百萬，再怎麼補助還是要貸款上百萬，老舊貨車司機年紀多已超過五十歲，要他們在這個年紀再背負上百萬車貸，是沉重的負擔，讓老車司機自由選擇要不要汰換才是重點，不想汰換者，尊重意願。

環保署昨公布「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，強調不強制淘汰老車，而是鼓勵換車。（資料照）

淘汰老舊大型柴油車補助對象及金額

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