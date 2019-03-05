柴油車汰舊換新 擴大補助

2019-03-05

〔記者劉力仁、蘇永耀／台北報導〕國內現有約八萬輛一、二期老舊柴油大貨車，為對抗空污，立法院去年修正「空氣污染防制法」，出廠十年以上老舊車輛加嚴排放標準，規劃透過「補助」與「管制」方式逐步「淘汰」老舊車輛，目標為今年底全面汰換老舊車輛，老舊柴油車主上街頭抗議車子被強制淘汰後將影響生計，蘇內閣年後將政策方向修正為換二手車、維修保養也可獲補助，新方案最快上半年實施。

符合排氣規定 不會強制汰換

由於汰換老舊車輛的相關政策措施，引發「消滅老車」的誤解與民怨，令民進黨在去年九合一選戰吃足苦頭，蔡英文總統近來也與相關運輸業社團及業者代表晤談，積極消毒，澄清政府沒有要消滅老車，也說明多項政策措施。

新任環保署長張子敬過年後立即釋出修正構想，強調環保署對象是「髒車」而非「老車」，大部分車輛經過維修改善後，只要符合排氣規定，並非環保署強制汰換對象；環保署將擴大補助範圍，一、二期老舊車輛換性能比較好的二手車也能納入補助，另研擬增加補助維修保養費用，譬如有些老舊柴油大貨車引擎積碳、進氣系統阻塞，都會影響排煙，會有不同獎補助標準，最快今年上半年實施。

目前一期柴油大貨車約有四萬三千輛，二期約三萬八千輛，三期四萬二千輛，客車尚需統計。張子敬強調，政策修正之後，需要被淘汰的一、二期老舊貨車數目大幅減少，可提升車主配合減污政策意願。

蔡總統二月二十七日邀集全國及地方縣市各運輸業社團與相關業者代表到總統府茶敘，會中說明，對於有意報廢老舊大貨車並購買新車的車主，環保署規劃補助購買新車的範圍，從一到二期，增加到三期，也提高補助額度。財政部則規劃貨物稅從減徵五萬元，提高到四十萬元，同時透過免徵進口零組件關稅，降低新車售價；在銀行方面，則提供貸款九成信保，利息最高補貼一％。

加裝防污設備 最高補助15萬

總統府也說明，政府並修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，增加大型柴油車燃油控制系統調修補助，以後調修費用五萬元以下，可以依照實際費用全額補助；超過五萬元，補助一半，每一輛車上限是十萬元。也可以加裝其他污染防制設備，每一輛最高補助十五萬元。

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