同婚專法送審 朝野今首波攻防

2019-03-05

〔記者李欣芳、林良昇／台北報導〕去年九合一選舉民進黨大敗，執政黨立委強推同婚議題卻未能與中南部選民充分溝通，是流失選票的關鍵因素之一。行政院長蘇貞昌今年一月就任後審慎處理同婚爭議，為回應反同三項公投案過關，經整合民進黨團意見後，由政院在二月廿一日提出以中性釋憲文命名的同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」，試圖降低挺同與反同的爭論、減少民怨。

政院版同婚專法已送請立院審議，朝野黨團今將展開第一波攻防。立法院院會今將處理「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」，民進黨團主張逕付二讀，國民黨團主張付委審查，親民黨團則認為應退回重提。而下一代幸福聯盟等反同團體也提出「公投第十二案施行法草案」做為對案，尋求朝野立委支持。同婚專法朝野攻防將決戰立院。

行政院秘書長李孟諺表示，有關同婚的議題，過去大家都很擔心，行政院已提出專法，盼能化解挺同與反同雙方的疑慮。

不過，政院版專法草案避開敏感的法案名稱爭議，但實際上讓同性伴侶可準用民法婚姻章規定，擁有合法結婚與財產繼承權，對於專法未來立法衍生的紛擾，民進黨立委也承受不小壓力。

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