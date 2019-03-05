綠委催政院 5月前消除民怨

2019-03-05

拚選舉救人氣 清理戰場愈快愈好

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕二○二○選戰即將開打，民進黨去年選舉大敗後，展開一系列消除民怨作為，行政院長蘇貞昌上任，也將「化解民怨」當成重要施政主軸，盼搶救快速流失的綠營選票。民進黨立委則力促行政部門在五月前把（民怨）戰場清理乾淨，「呈現該呈現的成果」。

民進黨去年九合一選舉大敗後，黨務系統、立委及行政部門均對導致敗選的民怨問題，從一例一休、同婚、淘汰老車、年金改革、菸捐等多項議題進行檢討，盼能化解民眾的不滿。

王定宇︰呈現該呈現的成果

台南市民進黨立委王定宇表示，近期假新聞、假消息在坊間猖狂流竄，民眾期待政府能以更有效率的方式解決假消息，更積極打擊錯誤資訊；王定宇也說，年輕世代面臨諸多困境，包含房價高漲、薪資成長停滯，期待蔡政府能對年輕世代的未來推出更多有利成家立業的政策。

由於即將進入總統、立委黨內初選的提名階段，王定宇呼籲行政部門在五月前把戰場清理乾淨，「呈現該呈現的成果」，讓民眾清楚了解政府解決問題的內容到底為何。

李俊俋︰沒講清楚的說清楚

已表態尋求連任的民進黨嘉義市立委李俊俋也說，行政部門清理戰場的速度「越快越好」，盡快將政策中沒講清楚的部分說清楚，才能進一步解決問題。

劉世芳︰直接找民眾溝通

選區多為眷村、軍公教選民的民進黨立委劉世芳受訪時直言，蘇揆上任後要求各部會首長以直播等方式，盼能增加與民眾互動的機會，做法立意良善，但效果有限。

劉世芳說，政府部門自認有在接地氣、積極與民眾溝通，但事實上，行政首長溝通的對象多半是各組織的代表、領導者，而非一般基層勞工。她舉例，觀光局推暖冬、春遊專案，為什麼不向一般民眾宣傳、反而向各旅行業者說明？近期的香蕉滯銷一事，為什麼不與農民溝通、反而選擇農會？「行政部門直接找民眾談，有這麼困難嗎？」

卓榮泰︰重新與社會聯繫

民進黨主席卓榮泰一月底上任時，宣示要到各地與基層溝通，了解基層不滿原因。卓榮泰受訪表示，他上一份職務是行政院秘書長，他非常瞭解政府運作中的優勢與侷限。現在他在黨主席的工作上，更能較之前深入民間，將地方的問題，回過頭來運用之前的經驗，知道怎樣解決是最有效率的。

不過，距離總統大選不到一年，哪些（民怨）議題將是民進黨努力解決的方向？卓榮泰說，民進黨最需要努力的方向是重新與社會不同面向的民眾有實質聯繫，黨部應該是一個具有包容性、即時性與進步性兼具的平台，只要可以重新做好這一點，民進黨才有真正的本錢重新再起。所以重點不是單一議題，而是整個角色定位，以及能否發揮積極性。

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