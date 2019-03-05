蘇內閣除「怨」務盡 已解決20多項

2019-03-05

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕施政要「接地氣」的蘇內閣正積極化解民怨，消除明年總統大選對執政黨不利的戰場因素，至今已解決二十多項民怨問題，而去年九合一選舉府院未能正視一例一休等民怨導致民進黨大敗，行政院如今雖未規劃重啟一例一休修法，但將透過勞動部發布函釋，將漁船船員納入勞基法第八十四條之一的責任制，排除一例一休的法令限制，回應民怨。

公托補助可望調整

相關部會本月份並可望宣布另兩項回應民怨的利多措施，其中，有關行政院準公共化托育補助政策，有些托育業者反映教保員最低薪資要考量城鄉差距，不同業者的補助級距也建議調整，教育部正與相關業者及團體座談，希望三月份可解決此事。

入山申請手續簡化

至於不少山友反映入山證申請手續太繁雜，時間長達二十幾天，政院秘書長李孟諺說，未來申請入山證將統一事權，申請手續將簡化，申請時間也將縮短，具體方案內政部等相關部會三月底將宣布。

蘇揆甫上任即要求各部會了解「哪些事是一片好心好意卻造成民怨」，政院由各部會彙整民怨調查表，計提報逾七十項，加上立委陸續轉達的民怨意見，總共超過八十件，政院收到後指示各部會可以自行處理者盡快處理，需要跨部會協調也加快腳步進行，上任不到兩個月的蘇內閣也展現「衝衝衝」執行力，據政院統計，已解決二十多項民怨問題。

例如已宣布五十萬元以下交易，銀行不再嚴查身分；暖冬補助方案預撥款項給旅宿業者；採購十八台Ｘ光機因應非洲豬瘟防疫入境旅客手提行李檢查，避免大排長龍等。

漁船船員將納責任制

李孟諺表示，政院回應民怨，有些是立即改善、處理，有些則涉及修法，像不少漁民反映，遠洋漁業往往出海就長達一個月，航行時間長，中間甚至有長達兩週的時間是在待命而非實際工作，現行法令卻有勞工休假的規定，政院經與相關部會協商後，決定將漁船船員納入勞基法八十四條之一的責任制，可經勞資協商採彈性工時。

府院記取執政黨去年底大敗的教訓，目前由政院積極回應民怨，並避免在明年總統大選前開闢爭議戰場，不過，李孟諺說，政院化解民怨，並非為了選舉，而是希望能對症下藥、解決民眾的問題。

蘇內閣解決民怨一覽表

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