反菸vs.癮君子 菸價問題很棘手

2019-03-05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後，內閣團隊積極解決民怨，中南部立委日前在與蘇揆座談時，反映基層民眾對菸價太高極度不滿；據悉，政院已與財政部等單位多次開會研議，討論到是否該降低菸稅，或減少菸捐，以紓解民怨問題，相關解決方案將在三月提出。

蔡政府在二○一七年大幅調漲菸稅，每包菸漲價廿元，菸稅收入納長照基金財源，但實施一年多來，造成基層民眾大為光火，不斷向執政黨立委陳情抱怨香菸太貴，大抽菸稅非常不合理，更助長劣質走私菸流竄全台。

不過，鑑於反菸團體長期主張，菸品降價等於變相鼓勵民眾吸菸，而吸菸民眾強烈不滿政府缺錢就找癮君子開刀，都讓執政團隊認為菸價問題確實是個相當棘手、必須審慎思考的課題。

據悉，政院已請台灣菸酒公司精算成本，也開會討論是否菸品調回原價，或用一定比例菸捐挹注長照，不過僅討論沒有定案，各種可能性都不排除。

政院秘書長︰本月提解決對策

行政院秘書長李孟諺表示，關於菸價調漲造成民怨，已責成財政部研擬方案，目前尚未定案，內部還在討論中。但他強調，解決對策會在三月份提出，希望能「紓解」民怨問題，看有沒有方法可以來改善。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，關於菸捐衍生民怨，政院將此視為「嚴重問題」，正著手研擬要解決民怨，方案都還在研議中，現在完全未定案，最後會怎麼做還不知道。

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