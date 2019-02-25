柴油老車汰換 鼓勵取代懲罰

2019-02-25

〔記者鄭瑋奇、陳宜加、吳佳蓉／台北報導〕行政院長蘇貞昌對老車汰換，不再採強制方式，改透過補貼鼓勵老車換新車或維修改善。配合政院政策，交通部研擬中的「取消大型老舊柴油車國道前二十公里免費案」確定撤案。交通部長林佳龍表示，防治空污是國人共同目標，但可有更多元方法，以鼓勵取代懲罰，可兼顧老舊車輛車主的權益。

補貼汰舊或維修改善 兼顧車主權益

民國八十八年六月前出廠大型老舊柴油車，有八萬輛仍在使用，去年交通部提出老舊柴油車取消國道二十公里免費草案，前交長賀陳旦原訂要配合當時環保署推動「空氣污染防制行動方案」，希望藉取消免費里程以減少老車上路意願。

高公局原已協調遠通電收於去年進行國道ＥＴＣ程式修正，交通部也著手修正「公路通行費徵收管理辦法」，要讓取消老舊柴油車國道免費里程優惠有法源依據。但林佳龍已指示將「取消大型老舊柴油車國道前二十公里免費」正式撤案。

交通部表示，現在還在開這些老舊車輛的駕駛，很多是基層艱苦人，政府決議要透過補助方式鼓勵換車，而不是取消優惠來懲罰車主。

此外，配合環署空污防制政策，財政部除擴大貨物稅減徵額度，也將修正「海關進口稅則」，祭出關稅免稅優惠。車主淘汰一、二、三期老舊大貨車、大客車並購買新車，新車當初產製時使用的進口零、組件及附件，關稅皆可降至免稅，享退稅資格，優惠期限至二○二二年底；但不包括整車進口，以保障國內相關產業。

車主：心聲終被聽見 會更願意配合

警察大學交通系副教授李克聰表示，政府施政最好「蘿蔔」與「棍子」併行，除以補助鼓勵汰舊換新，仍應思考規範使用限制，例如加收使用費或不得進入空品區等，提升車主汰舊意願。

擁有七輛柴油車的業者林順安說，政府終於聽見車主心聲，政府提供更多補貼，讓新車成本與舊車維護、修理相差不多，車主應會更願意配合汰舊換新政策。

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