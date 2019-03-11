大里長青學苑開學囉！1300多長輩上學去

2019-03-11 20:31

〔記者陳建志／台中報導〕大里區公所為了讓長輩延續活到老、學到老的精神，委託青年高中開辦長青學苑，開設烏克麗麗、智慧手機應用、電腦等課程，今年吸引1300多位長輩報名，今天舉行始業典禮，青年高中校長賴建成大讚長輩上課時都專心聽講，沒有人打瞌睡，成為高中生學習的模範，稱讚長輩都是活菩薩。

大里區公所2年前開始委託青年高中開辦長青學苑，因深獲長輩喜愛，開課班級從15班，到今年增加為45班，包括烏克麗麗、二胡、薩克斯風、智慧手機應用、芭蕾舞、社交舞、經絡按摩等課程，這學期吸引1300多位長輩，共1600多人次上課，今天舉行始業典禮，除頒發聘書給授課老師，長青學苑排舞班和青年高中學生也帶來精彩的戰鼓和鋼琴表演，包括立委何欣純、大里區長鄭正忠、青年高中董事長蔡侑展、校長賴建成、立仁里長鄭伯其、日新里長顏子等人都出席。

大里區長鄭正忠表示，長青學苑班數持續增加，顯示課程獲得長輩喜愛，並說自己之前也曾參加英語和攝影班，稱讚不但課程豐富，還交到很多朋友，鼓勵長輩都能走出家門來上課。

立委何欣純表示，大里長青學苑班數持續增加，顯示大里長輩很好學，這是大里的福氣，除了市府和公所持續支持，教育部在終身學習也有專法和預算，將會配合地方爭取，讓長青學苑班數繼續增加，讓更多長輩能上課，也希望長輩能到這裡開心上課、交朋友。

青年高中校長賴建成則說，長輩走出家門來上課，可以讓家中晚輩無後顧之憂拼事業，稱讚長輩上課時每個人都專心聽講，沒有任何一個人打瞌睡，常常勉勵高中部的學生要學習長輩的這種精神，認為長輩都是大家學習的活菩薩。

今年76歲的洪有益說，2年前開始報名上課，現在參加智慧手機應用和薩克斯風班，強調不但已會用Line和家人、孫子互動，還參加很多群組分享訊息，還有自己的臉書，更可以用薩克斯風吹10多首的歌曲，並前往安養中心表演給長輩聽，覺得上課後生活過得多采多姿。

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