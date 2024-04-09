台中水肥水很深？審計處去年就質疑

民進黨議員何文海質疑台中市水肥車私接外縣市運來水肥，再送水肥中心處理。（何文海提供）

2024/04/09 09:25

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨台中市議員何文海質疑外縣市水肥偷渡進台中，民間清潔公司疑用小車運來外縣市水肥轉送大車，台中市環保局認為不太可能；但其實去年審計部台中審計處就曾提出質疑。

審計部台中審計處去年提出，台中市污水下水道接管戶2年內增加6萬戶，但台中市水肥中心3年來水肥數不減反增，推斷是幫外縣市處理水肥所致，提醒市府，目前代收費用太低，不符使用者付費原則。

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當時何文海就曾質疑，台中鄰近的彰化、南投、苗栗等縣都沒有專業水肥處理設施，合理懷疑是否運到台中處理？民進黨議員李天生也說，現在台中都要求多個工業區自己處理水肥，如果台中不能處理自己工業區水肥，卻要低價處理外縣市水肥？實在不合理。

當時台中環保局長陳宏益否認幫外縣市處理水肥，強調會從運送水肥車的路線來調查，但迄今並無查獲案例，今天又被民眾檢舉目睹有小水肥車運送水肥到大水肥車的情況。

據審計處資料顯示，台中水肥中心處理水肥數目，108年是9萬1976.83公噸，110年則有9萬2966.35公噸，二年增加了近一千公噸，但事實上108年台中污水接管戶數是19萬餘戶，到了110年底則有25萬餘戶，接管戶數增加，但水肥卻未減少，審計處認為有代收外縣市水肥的情況。

民進黨議員何文海質疑台中市水肥車私接外縣市運來水肥，再送水肥中心處理。（記者唐在馨攝）

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