烏溪嗚咽！檢舉亂倒水肥揪出「廢油一條鏈」

環保局與檢警在烏日番仔園圳查獲不肖廠商亂倒廢切削油。（環保局提供）

2023/09/20 13:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中烏日番仔園圳10年來被無照不肖廠商亂倒廢切削油，污染烏溪甚鉅！台中市環保局今年3月接獲檢舉有廠商半夜亂倒水肥，環保局架設夜監視器埋伏監控，當場人贓俱獲，追出是亂倒廢切削油含有強酸及有害重金屬，而且背後多間金屬加工廠、油品及環保公司等4家公司勾結形成「廢油一條鏈」四處亂倒，估計不法所得1.1億元。

環保局指出，亂倒廢油的地點是烏日區東園里番仔園圳，很偏僻，偷倒油的張姓司機是烏日人，才能找到該隱密處，當天查獲後採樣的廢液除混有pH值小於2的強酸，驗出含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，亂倒地距離烏溪僅約1.4公里，恐影響地下水、農業灌溉、養殖漁業、民生用水及潮間帶生態，對環境造成污染危害甚大。

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環保局指出，唯勝科貿、萬迪福、銓輝油品及寬洲油化公司等從事金屬加工油品販賣公司，販賣切削油，打著免費回收回收廢切削油水服務，但業者都未領有廢棄物清除、處理許可執照，將非法回收及處理廢切削油（水），委託不肖環保業者宏榮環保公司非法棄置於番仔園圳。

環保局表示，當時報請保七警方及台中地檢署偵辦，檢方近日起訴被告15人及4公司，計算不法所得金額高達1億1000萬餘元，並向台中地方法院聲請羈押禁見涉案公司負責人、會計及張姓環保業者等7名相關涉案人員獲准，對於污染環境惡劣行徑，將嚴懲不貸。

環保局長陳宏益表示，為杜絕環保犯罪案件，檢警環等機關已組成聯合查緝機制多年，事業單位廢棄物（廢油及廢切削油等）一定要交由合法的清除處理機構清理，同時也呼籲業者勿心存僥倖以身試法，如涉及違反廢棄物清理法行政刑責，可處1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局也提醒民眾若發現重大環保污染情事，可利用環保局報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666通報。

環保局與檢警查獲不肖廠商亂倒廢切削油，分別至多家回收油商採證比對廢油。（環保局提供）

環保局與檢警第3波溯源，查獲金屬加工廠、油品及環保公司等4家公司勾結形成「廢油一條鏈」四處亂倒廢油。（環保局提供）

環保局與檢警查獲嫌犯載運廢切削油、水肥及廢油水亂倒。（環保局提供）

環保局與檢警查獲不肖廠商亂倒廢切削油。（環保局提供）

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