惡劣！強酸重金屬廢油倒溝圳10年賺1億 中檢起訴15人聲請沒收

被濫倒強酸廢切削油的溝圳，呈現混濁狀。（警方提供）

2023/09/20 12:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今年3月獲報，台中市烏日地區番仔園溝圳被濫倒廢油，整條溝圳為之混濁，污染農田與海岸的潮間帶，且採樣發現污染源（切削油水）是PH值小於2的強酸，又含有銅、鉻、鉛等有害重金屬，中檢指揮環保警察，共查獲5家公司19人所為，其中4家公司委託張姓業者，將廢切削油及廢切削油水排入溝圳內，不法所得高達1億餘元，中檢聲請羈押業者等7人獲准，依廢棄物清理法起訴15人（不包括公司），並向法院聲請沒收犯罪所得1億餘元。

台中地檢署指出，中市環保局於3月底接獲舉發，轉報台中地檢署，指揮保七總隊第三大隊（環保警察），當時於濫倒的槽車內，查獲的廢切削水混合物PH值小於2，且經毒性溶出試驗顯示含超標的銅、鉻、鉛等有害重金屬，現場由環保警察當場逮捕司機。

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經中檢檢察官陳宜君循線溯源追查，指揮環保警察，以及環境部環境管理署中區環境管理中心、台中市政府環保局，查獲唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司與寬洲油化有限公司，這4家從事金屬加工油品販賣的公司，沒有廢棄物清除及處理許可執照，卻非法回收及處理事業廢棄物（廢切削油及廢切削油水），並委託不肖環保業者，將廢切削油水棄置於番仔園圳。

調查顯示，上述公司為增加油品生意、節省客戶清除成本，長期向客戶端回收廢油，免費或以每桶（50加侖）800元的價格，回收廢潤滑油或廢油混合物，並添加基礎油後轉售，再把尚可使用的廢潤滑油，加工過濾後，以每桶2800元至7000元價格出售，另向客戶端宣稱，可回收事業廢棄物（廢切削油水）後，再把剩餘廢油，或客戶回收的廢油，委託兩名張姓業者，利用夜色掩護，以軟管銜接車槽，將大量廢切削油水非法排放至緊鄰農田的烏日番仔園圳，持續超過10年。

此溝圳經空拍機蒐證，往下綿延500公尺處皆為稻田，匯入烏溪直至出海口，恐影響地下水、農業灌溉、養殖漁業、民生用水及潮間帶生態甚鉅。

中檢指出，此案發生之第一時間，亦即3月29日，聲押濫倒廢油的環保公司張姓業者（負責人）獲准，其兒子交保，又於今年5至7月間，搜索唯勝公司、萬迪福公司、銓輝油品公司與寬洲油化有限公司，負責人等6人聲押獲准，加上張姓業者，共計7人羈押，其餘5萬至10萬元交保，共計15人與4家公司（法人），依違反廢棄物清理法起訴，並聲請沒收犯罪所得1億餘元。

空拍顯示被傾倒強酸廢油的溝圳，呈現混濁顏色。（警方提供）

檢警與環保人員搜索工廠檢驗廢油成分。（警方提供）

警方攔截濫倒廢油水的槽車。（警方提供）

檢警搜索發現，被濫倒溝圳的切削油，色澤宛如污泥。（警方提供）

檢方攔截槽車，並以現行犯逮捕司機。（警方提供）

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