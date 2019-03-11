學甲慈濟宮保生大帝分靈到中國 馬英九見證

2019-03-11 12:07

〔記者楊金城／台南報導〕相隔159年，奉祀800多年歷史保生二大帝神像的台灣開基祖廟學甲慈濟宮，今天再分靈一尊保生大帝神像，迎回中國泉州麒麟山慈濟宮，前總統馬英九到場與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長、學甲慈濟宮董事長王文宗見證歷史性一刻，並頒贈「同根同祖」匾額給泉州麒麟山慈濟宮董事長葉德成作為紀念。

馬英九上午10點抵達學甲慈濟宮時受到民眾歡迎，搶著握手，有女信眾說「馬總統還是好帥」馬英九笑著回應說：「那怎麼辦呢？」，女信眾回說「再選（總統）」。

王文宗表示，西元1860年學甲慈濟宮保生大帝曾分靈至中國泉州深滬寶泉庵開枝散葉後，經過159年後，今天再次分靈至泉州麒麟山慈濟宮，舉行開光分靈儀式，這是歷史性的一刻，歷史會記載。

馬英九說，台灣很多人的祖先來自中國大陸，連台灣很多宮廟的神明也來自中國大陸，台灣的神明能分靈到中國大陸很少，現在學甲慈濟宮保生大帝再次分靈回中國大陸，這是一件不簡單的事，讓人感動。

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